Rissa furibonda in strada: turisti colpiti con un coltello a serramanico

Due persone sono state arrestate dalla squadra mobile oggi, venerdì 22 marzo, per aver accoltellato due turisti australiani a Venezia. L'accusa, per entrambi gli aggressori, è di lesioni aggravate continuate. Il fatto è avvenuto lo scorso ottobre nei pressi del ponte dell'Accademia. I due australiani avevano incrociato gli aggressori, due veneziani, lungo una calle (la tipica via veneziana), ed era nata una discussione poi degenerata in rissa.

Uno degli aggressori ha estratto un coltello a serramanico con il quale ha colpito i due turisti, ferendoli gravemente, prima di scappare. Portate in ospedale, le due vittime sono state ricoverate e hanno avuto poi una prognosi di oltre 40 giorni. Sulla base degli accertamenti svolti dalla polizia, nelle scorse ore il tribunale lagunare ha emesso l'ordine di custodia cautelare per i due indagati.

Secondo le prime testimonianze, tutto sarebbe avvenuto quando una comitiva di australiani ha incrociato sul ponte dell'Accademia i due uomini in compagnia di una donna. Da due persone della comitiva sarebbe partito un apprezzamento verso la ragazza, e questo ha fatto scattare la reazione dei suoi accompagnatori, che si sono avvicinati alla coppia di australiani, pare in preda ai fumi dell'alcol, facendo partire una violenta rissa, nella quale è spuntato un coltello. I due australiani sono stati raggiunti da alcuni fendenti.

Soccorsi, sono stati ricoverati all'ospedale civile di Venezia. Il più grave, un 40enne, ha subìto un intervento chirurgico ed è stato ricoverato in terapia intensiva. Ferite da taglio meno preoccupanti per l'altro, più giovane, medicato e trattenuto in osservazione all'ospedale.