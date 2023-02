Usa il figlio di 9 anni come bersaglio per la balestra: papà a processo

Un bambino di 9 anni utilizzato come bersaglio, sia fisso che mobile, per i lanci con la balestra del padre. Una storia di violenze domestiche che arriva da Sabaudia, in provincia di Latina, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e spaccio di sostanze stupefacenti. Ma l'incubo per il piccolo non si sarebbe limitato al "gioco" con l'arma: secondo l'accusa, il bimbo veniva anche ripetutamente denigrato e picchiato con una cintura di cuoio.

A portare alla luce l'incubo vissuto dal bimbo è stata la mamma, nel marzo del 2021: soltanto due anni fa la donna ha trovato il coraggio di raccontare tutto al Commissariato di Polizia, facendo scattare gli accertamenti degli investigatori. Durante le indagini delle forze dell'ordine sono emersi i terribili dettagli delle violenze commesse nei confronti del piccolo: l'uomo utilizzava il figlio come bersaglio fisso o mobile, scoccando le frecce mirando dalla vita in giù. Il bambino veniva anche picchiato ed insultato, definito "infame" dal padre, perché preferiva la madre a lui.

La piccola vittima, ascoltata in modalità protette, avrebbe confermato agli inquirenti i maltrattamenti subiti dal padre, che adesso rischia di finire a processo. Procura della Repubblica ha chiuso le indagini a suo carico e ha chiesto al giudice il rinvio a giudizio.