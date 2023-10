Uccise la vicina di casa con 36 coltellate: Vincenzo Paglialonga condannato all'ergastolo

Ergastolo a Vincenzo Paglialonga, 41 anni: era sotto processo per avere ucciso, con 36 coltellate, una vicina di casa, Lauretta Toffoli, di 74 anni, nel maggio 2022 a Udine in un condominio. La sentenza della Corte d'Assise di Udine è arrivata venerdì sera dopo alcune ore di camera di consiglio. Accolte praticamente tutte le richieste dell'accusa.

Il movente andrebbe rintracciato in un fattore economico: l'uomo, che era agli arresti domiciliari, aveva bisogno di soldi. Di notte riuscì a togliersi il braccialetto elettronico e uscì dal suo appartamento. Tra gli indizi decisivi per la condanna, le testimonianze di alcuni vicini di casa e l'arma del delitto, sulla quale sono stati rilevati il Dna sia di Paglialonga sia di Toffoli. La difesa ha annunciato che farà ricorso in appello.

