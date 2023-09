Vinti 2 milioni di euro con un Gratta e Vinci

Colpo fortunato per una ragazza di nazionalità cinese, che ha vinto 2 milioni di euro al Bar Cinzia, a Prato, dopo aver acquistato diversi biglietti del Gratta e Vinci. "Stamani intorno alle 8,30 è entrata una ragazza cinese, che poteva avere sui 27 anni. Ha preso cinque Maxi, il Gratta e Vinci Miliardario da 20 euro, spendendo in tutto 100 euro", ha raccontato Cinzia Imperiale, titolare dello storico bar, aperto nel 1985. La ragazza fortunata ha speso 100 euro per i biglietti, quattro non avevano nessuna vincita, mentre il quinto è quello baciato dalla Dea Fortuna.

Non è la prima volta che nel bar dove la ragazza ha comprato il tagliando fortunato vengono vinte cifre importanti. Al Superenalotto sono stati vinti un miliardo di lire, coi Gratta e vinci 30mila euro e vari premi da 10mila euro, qui da noi è stato centrato un 5 da 70mila euro e sempre al Superenalotto sono stati vinti 450mila euro.