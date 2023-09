Accoltella un ragazzino e posta un video su Instagram: "Mi avete costretto"

È stato individuato e fermato dalla polizia il giovane che ieri sera a Foggia, in via Luciano Mele, ha accoltellato un 17enne al termine di un litigio tra coetanei, secondo una prima ricostruzione. Si tratta di un ragazzo di 19 anni incensurato che, dopo l'accoltellamento, ha registrato un video in diretta per spiegare cosa fosse accaduto poco prima. Il 19enne ha raccontato di essere stato attirato in un vicolo da un gruppo di coetanei e di essere stato aggredito. Il ragazzo ha anche ammesso di essere andato all'incontro armato. L'accoltellamento è avvenuto in pieno centro a Foggia, nei pressi della sede della prefettura. La vittima è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Riuniti: sarebbe grave ma non in pericolo di vita. Sull'accaduto stanno indagando gli agenti di polizia, per ricostruire con esattezza la dinamica e il movente.

Alcuni minuti dopo la sanguinosa aggressione e prima dell'arrivo della pattuglia del 113, evidentemente agitato ma lucido nella descrizione dell'episodio, il ragazzo ha spiegato su Instagram i motivi del suo gesto. Incensurato, non avrebbe voluto reagire in quel modo, pur sostenendo di essersi armato perché temeva che volessero tendergli una trappola. Ha fatto intendere che avrebbero voluto fargli del male attirandolo in un vicolo: "... peccato che io non avrei usato nessuna arma se voi (non mi) aveste costretto, perché mi avete letteralmente aggredito. Io volevo solo parlare, io volevo solo chiacchierare con voi, però poi uno di voi geni mi ha tirato un pugno...". E in un'altra storia su Instagram si legge: "Dicono che io sia violento e sia pericoloso, i primi ad alzare le mani però poi sono sempre gli altri. Fate le vittime solo perché poi se reagisco le prendete".

La polizia, giunta tempestivamente sul posto, ha fermato e portato in questura il presunto responsabile, davanti a una folla di ragazzi riunitisi in quella zona per trascorrere la serata. Sono stati attimi concitati. Rabbia e indignazione sui social tra i foggiani, già duramente frastornati da tutta una serie di gravi accadimenti che hanno segnato l'estate. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla situazione sicurezza in città, sui disagi dei ragazzi e sul ruolo delle famiglie.

