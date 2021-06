La lite per un Gratta e vinci finisce nel sangue: accoltellato, ora è in fin di vita

La lite per un Gratta e vinci è finita nel sangue, con un uomo aggredito e accoltellato. Una discussione nata per futili motivi sarebbe bastata a un 50enne pluripregiudicato di Rivoltella, in provincia di Brescia, per aggredire e accoltellare più volte il 47enne Lin Preka, da tutti conosciuto come Lino, ferito mercoledì sera a un braccio e ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Civile. A Desenzano del Garda è ancora caccia all'uomo: l'aggressore è riuscito a scappare e in serata non era ancora stato trovato. Sulle sue tracce si sono mobilitati i carabinieri. Lo avevano quasi preso: l'uomo infatti si sarebbe barricato in casa, in Via Ugo Foscolo vicino alle scuole medie di Rivoltella, e i militari hanno sfondato la porta con il supporto dei vigili del fuoco. Ma lui sarebbe riuscito a scappare sul retro.

Lite per un Gratta e vinci finisce nel sangue: aggredito e accoltellato

Tutto è successo intorno alle 19 di mercoledì: i due avrebbero cominciato a litigare in strada dopo che si erano incontrati al bar. All'improvviso, per una banale discussione su un Gratta e vinci, il 50enne avrebbe estratto un coltello - a quanto pare già recuperato dai carabinieri – e colpito più volte Lin Preka, artigiano titolare della Edil Gabriele di Sirmione, per poi abbandonarlo a terra in un bagno di sangue. Il 47enne ha riportato profonde ferite, forse perfino un'arteria recisa: se l'è vista davvero brutta e solo per pura coincidenza un medico che passava di lì ha tamponato l'emorragia evitando il peggio. Le sue condizioni sono comunque gravissime: è stato soccorso da un'automedica e un'ambulanza, e poi trasferito a Brescia in elicottero. In serata non era ancora stato dichiarato fuori pericolo.

Caccia all'uomo a Desenzano del Garda

Nel frattempo il 50enne aveva già lasciato il luogo dell'aggressione, dirigendosi verso casa. I carabinieri l'hanno raggiunto nella sua abitazione poco dopo: si sarebbe barricato all'interno, militari e pompieri hanno sfondato la porta e lui è riuscito a scappare. L'intero quartiere si è riempito di curiosi che, increduli, hanno assistito alla scena: sul posto c'erano almeno quattro gazzelle dei carabinieri, i mezzi dei vigili del fuoco, i militari con i giubbotti antiproiettile e in tenuta da ordine pubblico, uomini in borghese. La mobilitazione delle forze dell'ordine si è estesa a tutto il paese e ai municipi vicini. La fuga dell'uomo non si è ancora conclusa.