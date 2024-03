Panico al ristorante di sushi: lite furibonda e coltellate al volto, poi la fuga

Panico e sangue nelle cucine di un ristorante giapponese in via Campana a Quarto, popoloso comune della città metropolitana di Napoli. Un dipendente del locale, un 23enne originario del Pakistan, è stato aggredito e ferito da un collega, connazionale, con un coltello da cucina. L'uomo poi è scappato. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 29 febbraio, in un momento in cui nel ristorante non c'erano clienti e in cucina erano in corso i preparativi per la cena. Il ragazzo accoltellato, trasportato subito all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure necessarie, ha riportato lesioni lievi al volto e alle braccia. È sotto osservazione dei sanitari, ma fortunatamente non in pericolo di vita.

Sul posto, un locale noto e frequentato dai cittadini della zona, sono intervenuti i carabinieri. Ora i militari sono sulle tracce di un cittadino pakistano, dipendente del ristorante che dopo aver accoltellato il collega si è dato alla fuga. Il ferimento, stando a quanto finora ricostruito, sarebbe avvenuto al culmine di un litigio furibondo scoppiato all'interno delle cucine, per motivi non del tutto chiari al momento.

Il coltello da cucina utilizzato per il ferimento, abbandonato nel ristorante, è stato recuperato e sottoposto a sequestro. È caccia all'aggressore.