Adamo Guerra, il finto suicida: l'ex moglie sapeva che l'uomo era vivo dal 2016

Emergono nuovi dettagli sulla vicenda del finto suicidio inscenato da Adamo Guerra, l'uomo che in una serie di lettere alla famiglia aveva preannunciato di voler porre fine alla sua vita per poi riapparire, dieci anni dopo, in diretta alla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto", lo scorso 20 settembre. Sua moglie, Raffaella Borghi, è a conoscenza almeno dal 2016 che l'ex marito non era morto, ma si trovava in Grecia. Secondo quanto risulta all'ANSA la donna, residente a Lugo, in provincia di Ravenna, a settembre 2016 presentò una denuncia ai carabinieri di Imola, nel Bolognese, per accusare l'ex di violazione degli obblighi familiari, in relazione al mantenimento delle due figlie.

L'uomo era scomparso a luglio 2013, lasciando due lettere in cui diceva che aveva problemi economici e di voler farla finita. Tutto inizia nel luglio del 2013 quando i genitori di Adamo trovano sul tavolo di casa a Imola tre lettere: la prima per loro, una per la moglie Raffaella Borghi e una terza per un collega. Nelle epistole spiegava l'intenzione di farla finita lasciando intendere di trovarsi in una situazione senza via di scampo, gravato di "debiti pericolosi" per la famiglia stessa. "È arrivato il momento di farla finita. Cercherò di fare bene almeno questo ultimo passo per risparmiarvi il dolore di un funerale", aveva scritto Guerra in una delle missive. Inizialmente si pensò a un suicidio ma, come verbalizzò la stessa ex moglie il 30 settembre 2016, Guerra venne rintracciato in Grecia dalla polizia di quel Paese, a seguito di ricerche in ambito europeo.

Il ritrovamento fu notificato all'ex moglie e ai genitori di lui, che si erano fatti carico delle spese del mantenimento dei nipoti dalla scomparsa/allontanamento del figlio. Ma verso la fine dell'estate 2016 Borghi denunciò l'ex marito: aveva bisogno di maggiori risorse dal momento che, tra l'altro, una delle due figlie sarebbe andata di lì a poco all'università.

Nei giorni scorsi Borghi aveva detto di aver saputo che l'ex non era morto quando a febbraio 2022 aveva fatto richiesta all'Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) di essere un cittadino italiano residente in Grecia.

L'inviato di "Chi l’ha visto?" Francesco Paolo Del Re rintraccia Adamo proprio a Patrasso, dove era sbarcato e da dove non si sarebbe mai mosso. "Facciamo che non mi avete mai trovato e finisce qui" si schernisce Adamo davanti alle telecamere mentre l'ex moglie, dallo studio televisivo, sconsolata dice a Federica Sciarelli: "Non è un umano. Non è un uomo. Non è un padre".