Scontri con feriti alla serata col generale Vannacci: il video

Momenti di forte tensione e violenza che sono sfociati in un'aggressione, poco prima dell'inizio dell'incontro con il generale Roberto Vannacci a Piacenza, intervenuto al teatro President di via Manfredi. Una persona è stata presa a cinghiate ed è rimasta ferito al volto. Secondo quanto riporta Il Piacenza, da una prima ricostruzione pare che un gruppo di giovani si sia scagliato contro una trentina di manifestanti. Il collettivo "ControTendenza" aveva infatti organizzato un sit in per protestare contro la serata organizzata dall'Unione dei Giuristi Cattolici di Piacenza con Vannacci ospite.

Che cosa è successo all'incontro di Vannacci a Piacenza: il video

Un manifestante è stato aggredito a cinghiate ed è rimasto ferito al volto: l'ambulanza del 118 lo ha trasportato all'ospedale. Nonostante la presenza di polizia e carabinieri, oltre che di agenti in borghese della Digos e del Nucleo informativo, le due fazioni sono entrate in contatto e in quei momenti un manifestante è stato preso a cinghiate in faccia da un uomo. Sul fatto sono in corso le indagini della Digos per identificare gli autori dell'aggressione.