Agguato con il machete: Pietro Costanzia di Costigliole confessa, arrestato anche il fratello

Pietro Costanzia di Costigliole ha confessato di essere il responsabile dell'aggressione a colpi di machete avvenuta lunedì 18 marzo a Mirafiori Nord, alla periferia di Torino, e costata l'amputazione di una gamba a un ragazzo di 23 anni. La giovane vittima, ancora in gravissime condizioni, era stata aggredita mentre si trovava con la fidanzata su un monopattino, in via Panizza. Da quanto ricostruito, grazie alle testimonianze raccolte dagli investigatori, i due sono stati avvicinati da uno scooter T-Max, con a bordo due persone con il volto travisato. Il passeggero sarebbe sceso con in mano il machete colpendo il 23enne. Poi è risalito sullo scooter che si è allontanato a tutta velocità.

Pietro Costanzia di Costigliole, nato a Milano, di origini nobili, in carcere da tre giorni, avrebbe ora ammesso di aver aspettato sotto casa e ferito il coetaneo e si sarebbe scusato per avergli rovinato la vita. E oggi è stato arrestato anche il fratello di Pietro, Rocco Costanzia di Castigliole: sarebbe stato lui il complice alla guida dello scooter T-Max con cui sono arrivati sul luogo dell'aggressione.

Rocco è stato localizzato vicino al suo appartamento e portato in questura in stato di fermo, come disposto dalla procura di Torino. Il fratello Pietro, figlio di Carlo Junior ex marito dell'attrice spagnola Mar Flores, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio alle domande sul movente. Difeso dall'avvocato Paola Pinciaroli dello studio legale Nizza di Torino, si è riservato di dare spiegazioni nei prossimi giorni quando sarà convocato dal pm Mario Bendoni, responsabile dell'indagine condotta dalla squadra Mobile di Torino.