Aleandro Guadagna, ucciso per l'affitto non pagato: fermato il padrone di casa

Bloccato un uomo trovato con un fucile in auto dopo l'omicidio di Boccadifalco, a Palermo. Un 77enne è stato portato in caserma dai carabinieri che indagano sulla morte di Aleandro Guadagna, 31 anni. Dietro l’uccisione di via Mulino, maturata al culmine di una lite, sembrerebbe ci sia un problema legato al fatto che la vittima non avrebbe pagato alcune mensilità del canone d’affitto al padrone di casa, accompagnato da personale della stazione Uditore nella caserma della Compagnia San Lorenzo per essere sottoposto allo stub e verificare eventuali tracce di polvere da sparo sulle sue mani.

"Aleeee", grida la madre mentre guarda i carabinieri che stanno eseguendo i rilievi sul cadavere del figlio disteso per terra, davanti all’abitazione in cui abitava con la moglie e i figli. Secondo quanto ricostruito i rapporti tra Guadagna e il padrone di casa erano tesi già da tempo. Il 77enne questa mattina sarebbe uscito per raggiungere via Mulino e affrontare l’inquilino. La discussione, avvenuta davanti alla porta d’ingresso che dà direttamente su strada, sarebbe presto degenerata e l’uomo avrebbe imbracciato un fucile aprendo il fuoco.

Il padrone di casa a quel punto sarebbe scappato prima che i vicini e i familiari chiamassero il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. In pochi minuti la zona si è riempita di pattuglie dei carabinieri che hanno transennato l’area per eseguire i rilievi insieme al personale della Sezione investigazioni scientifiche. Il cadavere di Guadagna, dopo una prima ispezione, è stato portato al Policlinico dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica da parte del medico legale. Al vaglio la posizione del 77enne in attesa che arrivino i risultati dello stub.

Sembrerebbe che questa mattina il padrone di casa, ma la notizia non è stata ancora confermata, abbia lasciato una lettera ai familiari dicendo loro che sarebbe uscito presto per andare a risolvere proprio una questione legata al mancato pagamento di alcune mensilità d’affitto da parte di uno o più inquilini. Nessuno, però, avrebbe immaginato un epilogo del genere. Sequestrate due cartucce trovate davanti all'appartamento in cui abitava Guadagna sui quali sono in corso degli accertamenti.