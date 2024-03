Colpito in testa da pneumatico durante il rally: Alessandro Valletta muore a 22 anni

Alessandro Valletta è rimasto per dieci lunghi giorni aggrappato alla vita. Ma non c'è stato nulla da fare. Fatale al 22enne l'incidente al Rally del Ciocco dello scorso 16 marzo. Il giovane spettatore durante la prova speciale di Renaio (frazione di Barga, Lucca) era stato colpito in pieno da uno pneumatico che si era staccato dalla Peugeot 208 GT del duo Gangi-Ferrari.

Le condizioni erano apparse subito disperate

Trauma cranico, facciale e toracico: le sue condizioni sin dal primo istante erano apparse gravissime ed era stato trasferito in elisoccorso all'ospedale pisano di Cisanello. L’intervento alla testa, eseguito nel reparto di neurorchirurgia, aveva lasciato una speranza che ieri si è spenta. Valletta è stato tenuto in coma farmacologico fino a ieri, 26 marzo, quando ne è stato dichiarato il decesso.

Il dramma era avvenuto all'altezza di uno dei tornanti. Lo pneumatico, non è chiaro se per un guasto o per un urto, si è staccato e ha superato il poggio oltre il quale, in una posizione che sembrava sicura, si erano sistemati alcuni giovani appassionati.

"Non è giusto morire a quell'età"

Alessandro Valletta lascia il padre, il postino del paese di Pescaglia, la madre e un fratello. L'intera comunità si è stretta intorno a loro in questi giorni di angoscia prima, e dolore poi. Per fare piena luce sull'incidente la procura ha aperto un'inchiesta. Un consulente tecnico ispezionerà la vettura, messa sotto sequestro.

L'ufficio stampa del Rally del Ciocco si unisce al cordoglio: "Tutto lo staff organizzativo piange questo giovane appassionato e si stringe con profonda partecipazione e cordoglio all'immenso dolore della famiglia di Alessandro, dopo avere sperato, insieme a loro, per giorni, che la situazione potesse migliorare". Il sindaco di Pescaglia, Andrea Bonfanti, ha fatto personalmente ai genitori le condoglianze a nome di tutto il Comune: "Non è giusto morire a quell'età".

Sconvolto il pilota dell'auto, Federico Gangi, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Non riesco a scrivere nulla. Non mi aspettavo questa notizia. Non avrei mai pensato di arrivare a scrivere questo post. Non ci voglio credere. Non, non e non. Vola in alto, proteggi i tuoi cari e dagli la forza per andare avanti in questo momento tragico. Buon viaggio Alessandro ti porterò sempre con me te lo prometto".