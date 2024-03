Allarme bomba al ministero della Cultura: tutti in strada dopo una telefonata anonima

Allarme bomba al ministero della cultura. Una chiamata anonima intorno alle 11,25 ha segnalato la presenza di un ordigno in via del Collegio Romano, a Roma. Almeno 400 persone si trovano all'esterno dell'edificio, evacuate dallo stesso ministero in via precauzionale. Sul posto sono arrivati gli artificieri e le unità cinofile. Al momento non è chiaro se si tratti di un falso allarme, come in ogni caso è probabile.