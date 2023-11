Intrappolata nella casa circondata dal fango, neonata salvata dai vigili del fuoco

Dalla Toscana piegata dal maltempo arriva anche una storia di speranza. I vigili del fuoco, impegnati da ormai due giorni senza sosta, hanno messo in salvo anche una famiglia con una neonata. Mamma, papà e bimba di pochi giorni appena erano rimasti bloccati a Quarrata, in provincia di Pistoia. Una squadra fluviale, supportata da un mezzo anfibio, li ha raggiunti e messi in salvo.

La piccola è stata prelevata insieme a padre e madre dall'abitazione al primo piano dove la famiglia vive, rimasta senza acqua e senza luce, per trasferirsi provvisoriamente a casa dei nonni.

"Grazie di cuore ai nostri vigili del fuoco per il loro lavoro importantissimo!", scrive il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, postando le foto del salvataggio del bambino.

A Oste di Montemurlo, nel Pratese, sempre ieri i volontari della Protezione civile comunale hanno portato in salvo una bambina di 3 anni che, come riferito dal Comune, "vive al quarto piano di una palazzina di via Pomeria a Oste ed è costretta per sopravvivere, a causa di una patologia, a rimanere attaccata a un'apparecchiatura salvavita. A causa del prolungarsi dell'interruzione dell'energia elettrica, la bambina rischiava la vita, così la protezione civile di Montemurlo ha preferito trasferire la piccola e la sua famiglia al centro di prima accoglienza della Misericordia di Montemurlo, dove il macchinario è stato ricollegato all'alimentazione elettrica".

Complessivamente solo i vigili del fuoco hanno portato a termine 2.500 interventi, più di 140 le operazioni di soccorso effettuate.

