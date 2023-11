Alluvione in Toscana, un uomo anziano è morto folgorato

L'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio la Toscana facendo anche delle vittime non può dirsi archiviata. Una perturbazione di portata eccezionale da 50 anni a questa parte ha causato un'alluvione disastrosa nella regione del centro Italia, con almeno sette e danni ingenti ancora da quantificare sul territorio. Le province più colpite sono quelle di Prato, Pisa, Firenze e Pistoia. A Campi Bisenzio, vicino a Prato, è esondato il fiume Bisenzio e ormai le strade si percorrono con i gommoni.

Nella serata di oggi 3 novembre è arrivatala notizia di un'altra vittima. Il corpo senza vita di un uomo di 73 anni è stato trovato questo pomeriggio in una abitazione in via di Cantagallo, a Prato. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe rimasta folgorata nella sua abitazione mentre stava cercando di staccare la corrente elettrica nella taverna della sua abitazione allagata. Dell'episodio si sta occupando la Polizia. Il bilancio ufficiale riporta sette vittime, ma potrebbe ulteriormente aggravarsi perché ci sono due uomini che risultano ancora dispersi, uno a Campi Bisenzio e l'altro a Prato.

