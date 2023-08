Esce per una passeggiata: 17enne muore travolto da un furgone

Aveva soltanto 17 anni Andrea Dellanoce, il giovane rimasto vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte a Endine Gaiano, in provincia di Bergamo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo era uscito di casa per fare una passeggiata, quando un furgone lo ha investito mentre passeggiava sul marciapiede di via Cavenaghi. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte: inutili tentativi di rianimazione sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I traumi riportati nell’impatto non gli hanno lasciato scampo. Sotto shock la comunità di Endine, dove è residente anche il giovane che si trovava alla guida del furgone, un ragazzo di 25 anni risultato positivo all'alcol test. Il sindaco Marco Zoppetti ha voluto esprimere il suo cordoglio per : "Una vera tragedia. L’Amministrazione tutta è vicina alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore". Il corpo è stato ricomposto nella chiesa di Piangaiano dove domani, sabato 26 agosto, alle ore 10, sono previsti i funerali del 17enne.

