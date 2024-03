L'imprenditore morto in un tragico frontale sulla statale

Ancora sangue sulle strade. A poche ore dall'incidente stradale in cui era rimasto coinvolto, Andrea Sartirani è morto in ospedale al Papa Giovanni XIII di Bergamo. Aveva 56 anni e lascia la compagna e tre giovani figli. Lo schianto è avvenuto sabato sera, 2 marzo, poco prima di mezzanotte, tra le gallerie Costone I e Costone II della strada statale 470, tra San Giovanni Bianco e San Pellegrino Terme (Bergamo). Andrea Sartirani era a bordo di un'auto Honda guidata dalla compagna 46enne, dall'altra parte la Skoda guidata da un 45enne. Le due vetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. I rilievi necessari sono stati affidati alla polizia stradale, intervenuta sul posto con due pattuglie: ora gli agenti dovranno ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. Vasta la mobilitazione dei soccorsi: ambulanze, automediche, vigili del fuoco.

I tre feriti nell'incidente sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni e all'Humanitas Gavazzeni. Ad avere la peggio è stato proprio Sartirani, portato in ospedale in condizioni disperate e purtroppo morto nelle prime ore della mattinata di domenica 3 marzo. La salma rimane a disposizione dell'autorità giudiziaria, che potrebbe anche disporre ulteriori accertamenti. Gli altri due feriti non sarebbero in condizioni preoccupanti.

Andrea Sartirani era originario di Mozzo, piccolo comune in provincia di Bergamo, ma da qualche anno abitava a Brembate Sopra. Apparteneva alla storica e stimata famiglia di imprenditori del legno di Mozzo. La Sartirani legnami, azienda nata ai primi del Novecento a Valbrembo e poi trasferitasi a Mozzo, era guidata dai Sartirani ormai da generazioni.