Angelina trovata morta in strada dopo un volo dal balcone: fermato per omicidio il compagno

Sembrava un incidente, forse un suicidio. Invece quello di ieri sul litorale romano potrebbe essere l'ennesimo femminicidio del 2024. Una scia di sangue che non si ferma. Poche ore fa gli investigatori hanno fermato un uomo, 46 anni, con l'accusa di omicidio.

Angelina Cristina Soares de Souza è la vittima

Angelina Cristina Soares de Souza, anche'ella di 46 anni, all'alba di ieri è precipitata dal balcone di un palazzo occupato di via Fasan, a Ostia, periferia di Roma. L'allarme è scattato intorno alle cinque. In base a quanto ricostruito dalla polizia, il fermato, di origine romena, avrebbe avuto una relazione con la donna. Avrebbe scaraventato lui stesso la vittima giù dal palazzo, per poi raccontare la versione del suicidio. Un'ipotesi investigativa, al momento. Il sospettato si trovava all'interno dello stesso stabile dove è accaduto il fatto.

Perché erano in quello stabile? Indagini in corso

I due, però, non abitavano in quello stabile di Nuova Ostia e le indagini della polizia punteranno anche a chiarire perché, alle prime ore dell'alba di giovedì 4 aprile, si trovassero nella palazzina di via Fasan.

La vittima, Angelina Cristina Soares de Souza, aveva avuto qualche guaio con la giustizia: era imputata in un processo, che vede sotto accusa anche un sacerdote allontanato dalla Diocesi di Ascoli nel 2020, nell'ambito di un inchiesta della procura di Ascoli per detenzione e cessione di cocaina e per detenzione e scambio di materiale pedopornografico.