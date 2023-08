Si tuffa per salvare il fratello: ventenne muore annegata

Ha visto il fratello di 14 anni e non ci ha pensato due volte: si è tuffata per salvarlo. Un gesto che è purtroppo costato la vita ad Anna Lorenzi, giovane veronese di appena vent'anni. La ragazza si sarebbe inoltrata oltre le boe di una spiaggia della località Corno, nel comune di Garda, ma non sarebbe più riemersa. L'allarme è stato lanciato dal padre, a riva con gli altri due figli. Immediatamente sono accorsi Guardia Costiera, Vigili del Fuoco e sanitari della Croce Rossa, ma il corpo della ragazza è stato ritrovato a 30 metri dalla riva a circa 6 metri di profondità da un mezzo navale. Inutili purtroppo tutti i tentativi di rianimarla. La ragazza, riportata a riva dall'idro ambulanza in gravissime condizioni, è morta poco dopo poco.

Continua a leggere su Today.it