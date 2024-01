Annamaria D'Eliseo trovata impiccata in garage, c'è la svolta: "Uccisa dal marito"

Annamaria D'Eliseo, la donna di 60 anni trovata morta in un garage vicino all'abitazione di famiglia a Lanciano (Chieti) nel luglio 2022, non si è suicidata ma è stata uccisa. Ne sono convinti gli inquirenti. Oggi, 11 gennaio, è stato arrestato il marito Aldo Rodolfo Di Nunzio, 72 anni. L'uomo, ex vigile del fuoco, è stato portato in carcere. L'accusa è omicidio volontario aggravato.

L'indagato ha sempre sostenuto di non aver ucciso la moglie, ma di averla trovata impiccata con un cavo elettrico. Secondo la sua versione dei fatti ha anche cercato di salvare la donna, ma senza riuscirci.

Come riporta ChietiToday, a chiedere l'arresto dell'uomo, per la seconda volta, è stata la procura di Lanciano sulla base dei nuovi elementi d'indagine scovati dai carabinieri. Già la scorsa estate il procuratore capo aveva presentato una richiesta di custodia cautelare per l'uomo ma era stata respinta. Adesso Di Nunzio è stato trasferito nel carcere di Villa Stanazzo, in attesa dell'interrogatorio di garanzia che si svolgerà nei prossimi giorni.