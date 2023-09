Appiccava incendi per non pagare la merce: morto il titolare del negozio

Una donna di nazionalità bulgara è finita in carcere con l'accusa di omicidio. La donna è stata arrestata dai carabinieri di Canelli, in provincia di Asti, nella giornata di ieri 23 settembre. È sospettata di aver appiccato l'incendio di un magazzino di abbigliamento nel quale lo scorso 19 settembre un cittadino cinese di 36 anni, titolare dell'attività, ha perso la vita a Monticello d'Alba, in provincia di Cuneo.

I carabinieri erano già sulle tracce della donna dopo che, lo scorso 14 settembre, aveva dato alle fiamme un centro commerciale. L'arrestata, di cui non sono state rese note le generalità, deve rispondere di incendio doloso con l'aggravante di avere provocato la morte di una persona coinvolta. Le indagini sono coordinate dal pm Laura Deodato della procura di Asti.

Stando a quanto riporta TorinoToday, l'arrestata agiva sempre allo stesso modo: riempiva il carrello e, al momento di pagare, appiccava il fuoco in modo da uscire indisturbata approfittando della confusione. È stata identificata mediante le immagini delle telecamere di sorveglianza del primo esercizio commerciale colpito, dove era stata all'interno di un negozio di scarpe. I carabinieri di Canelli, comune dell'astigiano in cui la donna ha appiccato l'incendio nel centro commerciale, la stavano seguendo nel Cuneese, ma non hanno fatto in tempo a fermarla per evitare la tragedia: tutto ciò che hanno potuto fare è bloccarla subito quando si sono accorti che aveva dato alle fiamme il magazzino in cui è morto il titolare. I soccorritori e i vigili del fuoco si sono accorti solo dopo lo spegnimento del rogo che all'interno c'era il cittadino di origine cinese, esanime, per cui ormai non era più possibile fare nulla.

L'uomo, che gestiva l'attività commerciale da diversi anni insieme alla moglie, non si trovava all'interno dell'esercizio quando sono divampate le fiamme, ma era in un bar lì vicino. È corso all'interno per aiutare la moglie a salvare la maggiore quantità di indumenti possibile, ma è rimasto intrappolato all'interno del magazzino, dove poi è morto.