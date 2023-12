La telefonata anonima e la scoperta: un arsenale nascosto sul tetto di un condominio

Armi, caricatori, proiettili e perfino una bomba ad alto potenziale. Ecco cosa hanno trovato i carabinieri a San Giorgio a Cremano (Napoli). L'arsenale era sul tetto di un condominio.

Tutto è iniziato da una segnalazione anonima arrivata da una cabina telefonica: "Sul tetto di un palazzo in Corso Umberto I troverete armi, fate presto". I carabinieri della sezione operativa di Torre Del Greco sono andati a verificare ed era tutto vero: in una busta scura hanno trovato tre pistole (una con matricola abrasa) un ordigno esplosivo artigianale, undici caricatori e ben 475 proiettili di sei differenti calibri. Sul posto sono giunti anche i carabinieri del nucleo artificieri del comando provinciale di Napoli che hanno preso in carico la bomba e la faranno brillare in una cava. Da una prima analisi esterna e considerato l'imballaggio, l'ordigno sarebbe servito per episodi di intimidazione.

Le armi sequestrate saranno sottoposte a rilievi balistici e dattiloscopici. Gli accertamenti preliminari hanno invece già permesso di accertare che le due armi sono state usate per un furto in abitazione commesso nell'aprile scorso nel comune di Genzano (Roma).

