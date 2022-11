Auto si ribalta e prende improvvisamente fuoco: 4 giovani feriti

Se la sono cavata con qualche ferite e un grosso spavento. Quattro persone sono rimaste ferite quando l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada e si è improvvisamente incendiata sabato mattina, alle prime luci dell'alba, a Scandiano (Reggio Emilia), in via Bosco in direzione di Casalgrande.

Feriti la conducente del velicolo, di Albinea, una ragazza di Bibbiano, un ragazzo e una ragazza di Scandiano, tutti di 24 anni. Secondo i primi accertamenti operati dai carabinieri della stazione di Albinea, l'autovettura, una Volkswagen Polo, procedeva in direzione di Casalgrande quando ha toccato inavvertitamente l'isola stradale, si è ribaltata e ha terminato la corsa in un parcheggio. Gli occupanti sono riusciti a uscire dal mezzo prima che prendesse fuoco.

Le fiamme, domate dai vigili del fuoco, hanno compeltamente distrutto la Polo e hanno danneggiato anche un'auto in sosta lì vicino, una Fiat 500 di proprietà di un 64enne scandianese.