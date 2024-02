Ancora un'auto infilzata dal guardrail

Ancora un'auto infilzata da un guardrail. Un fenomeno che si ripete con una frequenza allarmante. L'ultimo schianto che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche a San Martino in Strada (Lodi), sulla provinciale 107. Nel cuore della notte un giovane di 25 anni, di Lodi, alla guida della sua auto, una Smart, è finito contro il guardrail. Per i carabinieri della compagnia di Lodi, intervenuti per gestire rilievi e viabilità, si è trattato di una uscita di strada autonoma, per cause al momento sconosciute, senza altri veicoli coinvolti.

Se i guardrail non garantiscono la sicurezza

La barriera di sicurezza è entrata nell’abitacolo, infilzando la parte anteriore del mezzo e incastrando il malcapitato tra le lamiere. Estratto dai vigili del fuoco del comando provinciale, è stato accompagnato in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Non sarebbe in pericolo di vita. I guardrail continuano a essere molto pericolosi e le notizie di auto "squarciate" dalle protezioni ai bordi delle strade affollano le cronache locali. Ma da cosa dipende? E soprattutto: cosa si sta facendo per arginare queste tragedie? In questo articolo Daniele Tempera analizza il fenomeno nel dettaglio.