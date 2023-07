Bimba chiama il 112 e fa arrestare il papà violento: "Sta picchiando mamma"

Piccola ma coraggiosa, una bambina ha visto il papà picchiare la mamma e così ha telefonato ai carabinieri. La chiamata che ha salvato la donna, la bimba e l'altro figlioletto è partita da Spoleto (Perugia) nella notte tra mercoledì 5 luglio e oggi giovedì 6.

La figlia della coppia, terrorizzata, ha chiamato il 112. In lacrime ha spiegato ai carabinieri quello che stava accadendo, consentendo ai militari di intervenire e bloccare il padre violento. I piccoli e la madre sono stati soccorsi, l'uomo ammanettato.

Dalle indagini è emerso un quadro di violenze domestiche frequenti anche se la donna non aveva mai denunciato per paura di ripercussioni. Adesso invece ha presentato querela contro il marito, un 39enne di nazionalità ucraina, portato in carcere.

