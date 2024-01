Si lancia nel vuoto con la figlia e la bimba muore: arrestata per omicidio

Non è in pericolo di vita ed è stato disposto l'arresto per la donna di 41 anni, Giulia Lavatura, che oggi 8 gennaio si è gettata dall'impalcatura di un palazzo di via Dradi a Ravenna insieme alla figlia di sei anni e al loro cagnolino. La bimba e l'animale sono morti mentre la donna si è salvata. Come riporta RavennaToday, adesso è ricoverata nel reparto di Medicina d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena con una prognosi di 40 giorni: dovrà essere operata, ma non è in pericolo di vita.

Una vicina avrebbe sentito la bambina gridare mentre a scoprire i corpi e dare l'allarme sono stati gli operai al lavoro nel cantiere. Il pubblico ministero Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per omicidio pluriaggravato e uccisione di animali. La donna, secondo quanto emerso, era seguita da una decina di anni dal centro di salute mentale. Il marito, in casa al momento del fatto, non si sarebbe accorto di nulla. Non risultano, riporta l'Ansa, particolari tensioni domestiche o denunce presentate da parte della donna. A fare sorgere il sospetto di problemi in famiglia è stato il post scritto dalla 41enne sulla propria pagina Facebook prima di lanciarsi nel vuoto con la figlioletta. La donna ha usato il social network per sfogare la sua frustrazione e lasciare una sorta di biglietto d'addio. "Perché ho dovuto farlo? Padre violento e aggressivo. Nessuno me lo tiene lontano. Mi perseguita", ha scritto. La donna ha lanciato invettive contro familiari e altre persone, dicendo di essere stata ricoverata e avere assunto psicofarmaci contro la sua volontà, di aver subito dei Tso (trattamenti sanitari obbligatori, ndr) e di essere stata allontanata "in maniera ingiustificata" dalla figlia, a suo dire vittima delle violenze anche lei insieme al loro cane, un barboncino toy di nome Jessy.