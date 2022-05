Una bambina di 13 mesi è morta precipitando dal balcone

La notizia in paese era circolata già due giorni fa, ma la triste conferma è arrivata ieri sera: una bambina di 13 mesi di Pianella, in provincia di Pescara, ha tragicamente perso la vita mentre era in vacanza con i genitori a Sharm El Sheikh, in Egitto. Secondo quanto si è appreso, la piccola era tra le braccia del papà quando sarebbe scivolata precipitando dal balcone di un hotel. La dinamica, tuttavia, è ancora oscura e sono in corso le indagini per fare chiarezza sull'accaduto.

La bambina di Pianella (Pescara) morta a Sharm El Sheikh cadendo dal balcone di un hotel

I parenti della giovane coppia sono subito partiti per l'Egitto. "Abbiamo sperato fino alla fine che il fatto potesse essere smentito o ridimensionato - ha detto il sindaco Sandro Marinelli a IlPescara -, ma purtroppo non è stato così. La comunità si stringe al dolore di tutte le famiglie coinvolte in questa tragedia che è una tragedia collettiva. Siamo rimasti profondamente colpiti".

La dinamica dei fatti non è stata ancora ricostruita, ma a farla scivolare dalle braccia del papà potrebbe essere stato un movimento improvviso della piccola. Ora le autorità italiane sono in contatto con quelle egiziane per capire l'accaduto e per fornire l'assistenza necessaria alla famiglia di Pianella. Il rientro della famiglia e della salma della piccola in Italia dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.