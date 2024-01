Patrigno violenta una bambina di 7 anni: la piccola racconta tutto sul suo diario segreto

Rinchiusa in bagno e in garage, poi obbligata a spogliarsi e subire abusi e violenze dal patrigno, più vecchio di lei di 45 anni. È quanto è accaduto a una bambina di soli 7 anni, secondo quanto ricostruito dall'accusa in un'aula di tribunale. Episodi che sarebbero andati avanti per anni, dal 2011 al 2013, e di cui la piccola non aveva fatto parola con nessuno, almeno fino al 2017, quando li mise nero su bianco in uno "sfogo" shock sul suo diario segreto. Pagine poi lette dalla madre della vittima: la donna si era rivolta ai carabinieri, facendo scattare le indagini.

A distanza di anni dalle violenze, nella giornata di martedì 30 gennaio è arrivata la condanna per il patrigno: il tribunale gli ha inflitto una pena di 9 anni di reclusione (l'accusa ne aveva chiesti 10) per violenza sessuale e abusi su minore. I legali dell'uomo - un 65enne originario dell'Emilia Romagna, ma di casa sul lago d'Iseo, nel Bresciano - avevano chiesto l'assoluzione con formula dubitativa. Oltre alla condanna del patrigno, il tribunale ha disposto un risarcimento di trentamila euro nei confronti della vittima, oggi maggiorenne, la cui infanzia e adolescenza sono state sconvolte da violenze subite tra le mura di casa.

Non solo: il 65enne è stato interdetto per sempre dai pubblici uffici, così come dai luoghi frequentati da minori.