Le sorelline violentate dal patrigno col benestare della mamma

Due bambine abusate dal compagno della mamma, che avrebbe anche assistito senza intervenire. Questa la situazione portata alla luce da un'indagine della polizia di Bari, conclusa con l'arresto della coppia: lui 66 anni e lei 44. Sono entrambi in carcere, accusati di violenza sessuale aggravata e continuata.

Secondo quanto ricostruito, le presunte violenze sarebbero state compiute dall'uomo in più occasioni. La madre delle bimbe non sarebbe mai intervenuta in loro aiuto nonostante le richieste delle piccole. La donna, evidenziano gli inquirenti, sarebbe risultata "pienamente consapevole degli abusi" perché "in alcuni casi presente alle violenze" perpetrate dal compagno alle figlie.

Secondo il gip le bambine vivevano in un "contesto di complessiva aridità umana e profonda solitudine". Il giudice spiega che le violenze si sarebbero consumate "all'interno delle mura domestiche e nelle relazioni". La scoperta delle presunte violenze è avvenuta "per un caso fortuito", quando la maggiore delle due vittime ha avuto un malore e ai medici che l'hanno soccorsa ha raccontato quanto da anni viveva in casa assieme alla sorella. Così sono scattate le indagini della polizia con anche intercettazioni.

