La tragedia

Il bambino di 10 anni morto per l'esplosione di una bomba in casa

Il dramma è avvenuto a Vivaro (Pordenone). L'ordigno bellico sarebbe stato rinvenuto e portato nell'abitazione dal nonno, anch'egli ricoverato in gravi condizioni nello stesso ospedale in cui è deceduto il nipotino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Spilimbergo per le indagini necessarie