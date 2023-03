Lo schianto in auto contro un albero, la mamma di Barbara: "Distrutte otto famiglie"

Insieme anche nel giorno dell'addio. I funerali di Eralda Sphaillari e Barbara Brotto, le due ragazze di 19 e 17 anni che hanno perso la vita sabato scorso nel tragico schianto di Gorgo al Monticano (Treviso) saranno celebrati insieme al Duomo di Oderzo. Le famiglie attendono il nullaosta da parte dell’autorità giudiziaria per poter fissare la data delle esequie.

Come riporta TrevisoToday Gabriella, la mamma di Barbara Brotto, ha deciso di parlare e il suo pensiero è non solo per le due ragazze ma anche per gli altri giovani coinvolti nell'incidente. "Chiedo a chi voleva bene a mia figlia di stare vicino non solo a noi ma tutti i ragazzi coinvolti e ai loro genitori: questa tragedia ha distrutto non due ma otto famiglie". Gabriella ricorda la sua Barbara come "una ragazza solare, educata e particolarmente premurosa nei miei confronti: soffro di alcune allergie e lei, quando andavamo a mangiare fuori, chiedeva sempre, per me, gli ingredienti delle pietanze, solo per citare un esempio della sua sensibilità. Con lei ho perso tutto".

Per non gravare economicamente sulla madre, operaia in una cooperativa, Barbara aveva deciso di lasciare temporaneamente la scuola per diventare operatrice socio-sanitaria, all’istituto Obici di Oderzo, e aveva trovato lavoro in una pizzeria. "Voleva mettersi da parte i soldini per prendere la patente e pensava di riprendere in un secondo tempo gli studi - racconta la donna, che ha dato il nulla osta alla donazione degli organi della figlia -. La scuola e le amicizie le mancavano tanto, anche perché era brava, le piaceva scrivere, soprattutto lettere che mandava a me e agli zii, e aveva una passione sfrenata per il disegno, il suo sogno nel cassetto era quello di diventare un giorno una tatuatrice".