Paura per Basic: il calciatore della Lazio minacciato con una pistola e rapinato del Rolex

Attimi di terrore per Toma Basic, calciatore della Lazio: il giovane croato è stato minacciato con una pistola e rapinato del Rolex che portava al polso. La rapina è avvenuto nella mattina di oggi, mercoledì 2 febbraio, in viale Parioli, a Roma.

Secondo quanto denunciato dal calciatore a disposizione di mister Sarri, Basic è stato avvicinato da un uomo a bordo di uno scooter di grossa cilindrata. Minacciato con una pistola è stato costretto a consegnare al malvivente il Daytona d'oro che indossava. Poi la fuga del rapinatore con il prezioso orologio per le strade del quartiere della Roma bene.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Villa Glori di polizia che indagano sull'accaduto. In viale Parioli anche i falchi della squadra mobile della questura di Roma, specializzati nelle rapine di Rolex. A parte la paura, il calciatore non ha riportato conseguenze fisiche.

Il 25enne croato non è certo il primo calciatore ad essere rapinato nella Capitale. Lo scorso giurno era toccato a Bryan Cristante, centrocampista della Roma, avvicinato da due malviventi che lo volevano derubare dell'orologio. In quel caso il calciatore è stato in grado di reagire ai rapinatori e metterli in fuga. Diverso invece l'episodio avvenuto nel 2019 e che ha come protagonista il calciatore Daniel Ciofani, due anni fa in forza al Frosinone: abbordato con il trucco dello specchietto, l'attaccante è stato raggirato e rapinato dell'orologio.