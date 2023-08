"Facevano la cresta sugli ingressi": licenziati bigliettai della Basilica di S.Marco

Impiegati infedeli avrebbero fatto la "cresta" sul ticket d'ingresso a uno dei luoghi più celebri di Venezia: la basilica di San Marco. Il raggiro è stato scoperto e sei collaboratori sono stati licenziati dalla procuratoria di San Marco. Erano tutti addetti alla biglietteria. Avrebbero intascato parte dei soldi della vendita dei ticket d'ingresso. Avrebbero fatto pagare il biglietto anche a categorie esenti, come gli accompagnatori dei disabili e i minorenni. Esenzioni che invece erano ben evidenziate all'ingresso della Basilica. Solo nel 2022 la Procuratoria ha staccato biglietti per quasi 2 milioni di euro e mezzo per la visita della chiesa, del campanile e del museo.

Gli ammanchi sarebbero emersi mettendo a confronto gli ingressi con gli introiti giornalieri, in una stagione, peraltro, segnata da un importante cambiamento con l'introduzione del biglietto a 3 euro per l'accesso sotto la volta bizantina della chiesa.

La procuratoria, attraverso una nota, ha spiegato di avere ritenuto "inevitabile interrompere sei rapporti di lavoro con propri collaboratori preposti alla riscossione dei contributi di accesso ai propri siti". A seguito delle indagini interne, e "nel rispetto delle procedure di contraddittorio previste dal diritto del lavoro", sono stati accertati fatti "che hanno determinato il venir meno dell'indispensabile rapporto di fiducia con i diretti interessati". Nel frattempo, la struttura "continuerà ad agire col massimo rigore e trasparenza per garantire che tutti i contributi dei visitatori siano destinati al funzionamento e salvaguardia della basilica di San Marco".

Continua a leggere su Today.it...