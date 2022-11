Chiesto l'ergastolo per Benno Neumair: uccise i genitori e gettò i cadaveri nell'Adige

Chiesto l’ergastolo per Benno Neumair, il bolzanino di 31 anni che dopo aver ucciso i genitori ha tentato di occultare i loro corpi gettandoli nel fiume Adige. La richiesta è stata formulata dai sostituti procuratori Igor Secco e Federica Iovene durante la requisitoria davanti alla Corte d'assise di Bolzano.

Oltre all'ergastolo per omicidio volontario pluriaggravato, l’accusa ha chiesto per Benno anche l'isolamento diurno per un anno. Secondo la pm, il duplice delitto è stato "commesso con piena coscienza e volontà". L'utilizzo di una corda per strangolare i genitori "denota una particolare intensità del dolo". L'accusa ha chiesto anche che non vengano riconosciute eventuali attenuanti perché la confessione, fatta dopo il ritrovamento del corpo della madre, sarebbe superflua. Durante la requisitoria la Iovene ha evidenziato che l'imputato, dopo il delitto, ha gettato i corpi dei suoi genitori "senza pietà nelle gelide acque del fiume Adige". Benno Neumair non era presente in aula.