La bimba di 13 mesi che fugge gattonando dall'asilo nido: trovata in strada

A Bologna una bimba di 13 mesi si è allontanata da un asilo nido comunale gattonando, arrivando fino al marciapiede della strada all'esterno della struttura. Il peggio è stato scongiurato grazie all'intervento di un'educatrice e di due collaboratrici della scuola media adiacente. L'episodio risale agli inizi di novembre, ma è stato reso noto soltanto ora. Le educatrici responsabili sono state sanzionate in base alle regole previste in queste situazioni.

Fugge a 13 mesi dall'asilo nido

La bimba è sfuggita per pochi minuti al controllo degli operatori del nido, uscendo così dalla struttura, superando non solo la porta d'accesso ma anche il cancello principale, che affaccia sulla strada, rimasto aperto. Lo ha fatto, ovviamente, senza mettersi la giacca, ed era una gelida giornata di fine autunno. Sembra un film, ma è tutto vero. Quando è stata recuperata, stava bene ed era serena. Molto meno bene, probabilmente, si sono sentiti i genitori quando sono stati avvertiti della disavventura, che avrebbe potuto avere esiti ben diversi. Fortunatamente per la piccola non ci sono state conseguenze di alcun tipo. L'intervento delle forze dell'ordine è stato richiesto dal personale stesso della scuola.

Le sanzioni

E' stato un incidente isolato, ma sono stati attivati due percorsi, uno, come detto, di natura disciplinare nei confronti del personale coinvolto (dopo un dato numero di procedimenti, scatta il licenziamento), un altro, invece, di natura organizzativa per applicare tutte le misure correttive sul fronte della sicurezza, in modo che episodi del genere mai più possano ripetersi. Le educatrici, alle quali viene contestata la mancata sorveglianza diretta sul minore, si sono affidate alla tutela sindacale. Le collaboratrici sarebbero state obbligate a condividere il momento del pasto con i bambini e le educatrici, per avere un paio di occhi attenti in più. E' stato anche implementata la sorveglianza all'ingresso del nido con una figura aggiuntiva, non prevista in organico, ed è stato sostituito l’impianto citofonico per migliorare il sistema di apertura e chiusura dei cancelli. Tutte le famiglie del nido sono state costantemente aggiornate.

Una prima assoluta

Se le "fughe" di bimbi dalle scuole materne ed elementari fanno talvolta capolino tra le pagine di cronaca, quella dall'asilo nido sembra essere una prima assoluta. Il caso di Bologna nei giorni scorsi ha trovato ampio spazio sui media locali e soprattutto sui social, dove i commenti sono innumerevoli.