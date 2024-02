Violentata dal patrigno per 8 anni da quando è bambina: la confessione durante una cena

Per anni avrebbe abusato di quella ragazzina che all’epoca era solo una bimba. L’avrebbe molestata approfittando dei momenti in cui erano da soli insieme, in casa o sul suo luogo di lavoro. Un uomo di 58 anni, cittadino ecuadoriano, è stato arrestato ieri, lunedì 5 febbraio, dai carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere con l’accusa di violenza sessuale nei confronti della figliastra, una giovane oggi 17enne.

L’indagine dei militari sono partite a fine ottobre dello scorso anno, quando la vittima - durante una cena - avrebbe confessato le violenze a sua mamma, una donna italiana che dal 2011 aveva una relazione con l’arrestato. Gli abusi, stando a quanto accertato dagli investigatori, sarebbero iniziati l’anno successivo - quando la piccola aveva 6 anni - e sarebbero andati avanti fino al 2020.

Subito dopo la denuncia, stando a quanto appreso, la mamma della vittima ha allontanato l’ex compagno da casa. I carabinieri, anche grazie ad attività tecniche e audizioni protette dell’adolescente, hanno ricostruito che le violenze erano avvenute in casa - nell'hinterland nord di Milano - o nella portineria del palazzo in cui l’uomo lavorava come custode. Nelle scorse ore, su ordine del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Monza, il 58enne è stato bloccato proprio nella portineria in cui lavora. Negli scorsi mesi gli investigatori dell'Arma oltre a raccogliere il racconto della ragazza in con la formula dell'audizione protetta hanno sentito famigliari e amici.