Bimbo di nove anni frustato e massacrato di botte: se ne accorgono le maestre

Cinghiate sul corpo e frustate sulle parti intime. Un bambino di nove anni è ricoverato in ospedale con una prognosi di 20 giorni (salvo complicazioni di natura psicologica) dopo essere stato massacrato di botte, sembra in più occasioni. Per le violenze risulta indagato il compagno della madre, un cittadino moldavo di 39 anni.

Il fascicolo d'indagine è coordinato dal pubblico ministero Sergio Dini che ha iscritto l'uomo sul registro degli indagati con l'accusa di lesioni personali pluriaggravate e maltrattamenti in famiglia. La procura aveva chiesto la misura restrittiva del carcere, ma il gip ha optato per il divieto di avvicinamento al bambino e l'allontanamento dalla casa familiare. I fatti sono andati in scena in provincia di Padova.

Le indagini sono partite lo scorso 10 ottobre quando il piccolo è stato ricoverato in ospedale e poi trasferito nel reparto pediatria di Padova per le botte subite.

A far scattare gli accertamenti sul conto del moldavo sono state le maestre del bambino che nei giorni scorsi, quando il piccolo si è presentato a scuola, si sono accorte che qualcosa non andava. In particolare le insegnanti avrebbero notato delle ecchimosi e dei segni sul suo corpo. Della vicenda sono stati messi al corrente anche gli investigatori dell'Arma e alla fine si è arrivati alla drammatica verità. Il bimbo sarebbe stato picchiato in più occasioni, anche sulle parti intime, con una cintura e addirittura con un filo elettrico. Una violenza inaudita.

Aspetto ancora più triste di questa storia di violenza è dettata dal fatto che la madre naturale del bambino avrebbe giustificato lo stato di salute precario del bambino riferendo che era caduto dalla bicicletta. Gli inquirenti sono convinti che la donna, anch'essa moldava, abbia mentito per evitare anch'essa di subire violenze da parte di quell'uomo che lei amava, ma che non aveva mai accettato suo figlio.

