Bimbo di tre anni cade in piscina e muore in ospedale: dramma in vacanza

Doveva essere una vacanza, si è trasformata in una tragedia. Si è concluso nel peggiore dei modi il drammatico episodio avvenuto ieri, martedì 13 giugno, a Lazise, piccolo comune in provincia di Verona sulla sponda orientale del lago di Garda, dove un bambino tedesco di soli tre anni è caduto accidentalmente nella piscina privata di una struttura residenziale di proprietà dei genitori.

Il bimbo sarebbe finito sott'acqua prima di essere recuperato dai genitori che hanno subito lanciato l'allarme. Per soccorrere il bambino, il personale sanitario è arrivato con un'ambulanza infermierizzata e con l'elicottero. Gli operatori hanno stabilizzato il piccolo di tre anni praticando le prime manovre di rianimazione e lo hanno poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Verona. Le sue condizioni di salute sono subito apparse molto gravi e come riporta l'Ansa il bambino è morto in ospedale, nonostante i tentativi dei medici per cercare di salvargli la vita.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 17 circa di martedì pomeriggio. Stando a quanto trapelato il piccolo sarebbe sfuggito all'attenzione dei genitori che comunque si trovavano nei paraggi della piscina. Sono bastati solo pochi secondi perché si consumasse la tragedia.

