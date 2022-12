Trovato cadavere in un canale, è Greta Spreafico?

Il cadavere di una donna è stato trovato in un canale a Chioggia (Venezia). A scoprirlo, martedì scorso, è stato un pescatore. La salma è stata recuperata dai vigili del fuoco e sono stati avviati gli accertamenti per risalire all'identità e alle cause del decesso. Sono le analisi del medico legale potranno infatti chiarire se la morte sia dovuta ad annegamento o se la donna era già priva di vita quando è finita in acqua.

Tra le ipotesi c'è quella che il corpo possa essere di Greta Spreafico, la cantante 53enne di Erba vista l'ultima volta a Porto Tolle, in provincia di Rovigo, nella notte tra sabato 4 e domenica 5 giugno 2022. Greta Spreafico è stata vista uscire da un bar del paese, dove la famiglia aveva una casa di villeggiature, e da allora si sono perse le sue tracce.

La procura di Rovigo, come spiega QuiComo, nelle scorse settimane ha aperto un fascicolo per sequestro di persona. Sembra che la donna, mesi prima della scomparsa, si fosse rivolta a un investigatore privato. Greta avrebbe detto di sentirsi in pericolo e che qualcuno voleva farle del male. "Greta Spreafico mi chiamò il 13 aprile scorso per conferirmi un incarico come investigatore ? ha raccontato l'investigatore Ezio Denti a un'emittente locale -mi chiese di vederci la sera stessa e mi invitò in un bar di Erba. Mi disse che voleva che io rivolgessi la mia attività di investigatore verso certi soggetti dei quali mi disse di avere timore. Aveva timore che qualcuno le facesse del male, che qualcuno l'avesse drogata in passato. Temeva per la sua vita. Greta mi aveva indicato delle persone. Mi diceva che dava fastidio, che era stata accusata di alcune operazioni che aveva fatto, non era ben vista a tal punto da trasferirsi a vivere dal suo compagno. Non mi ha mai parlato della vendita della casa a Porto Tolle, mi disse solo che la casa materna dove vive la mamma era la casa che lei aveva ereditato e che la mamma ne usufruiva. Per questo motivo sono stato convocato in Procura dove ho consegnato un report dell'attività svolta e ho rilasciato le mie dichiarazioni?.

All'investigatore Greta Spreafico ha anche inviato alcuni messaggi in cui ribadiva di avere paura. "Mi rendo conto che sono molto agitata, sono sicura che c'è qualcosa di grave che mi gira intorno e non ne ho la minima idea. Io sono una persona molto pulita e trasparente, le voglio sottolineare che quello che interessa a me è capire perché qualcuno vuole farmi del male. Io voglio una vita serena, forse ho pestato i piedi a qualcuno", si legge. E ancora: "Voglio solo vivere, io sono terrorizzata a morte.Il fatto di essermi rivolta a lei è semplicemente perché so che non c'erano altre strade se non che qualcun altro mi facesse del male. Io ho paura, mi creda ho paura".