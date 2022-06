Cameriere parla con una donna fuori dal locale: un uomo gli spara

Stava facendo quattro chiacchiere con una donna all'esterno del locale dove lavora quando all'improvviso è stato colpito da un proiettile. È successo ad Anzio, sul litorale romano, alle 4 del mattino di domenica. Secondo quanto ricostruito, la vittima, un cameriere, stava semplicemente parlando con una ragazza alla fine del turno, senza che ci fosse nessun approccio molesto. L'uomo ferito dal colpo di pistola non è in pericolo di vita. Portato all'ospedale Riuniti, ne avrà per venti giorni. Subito dopo il ferimento ha raccontato di non conoscere né il suo aggressore, né la ragazza con cui stava scambiando quattro chiacchiere alla fine del turno. Sul caso indagano i carabinieri che, secondo quanto si apprende, ascolteranno la vittima nelle prossime ore.





Il sospetto è che a sparare sia stato il fidanzato della donna. La dinamica sarebbe stata confermata anche da alcuni testimoni, come riferisce Lorenzo Nicolini su RomaToday. Il cliente, ubriaco, si sarebbe innervosito per le risate tra il cameriere e la sua fidanzata quindi, impugnando una pistola, avrebbe fatto fuoco centrando la vittima al quadricipite. Ai carabinieri della compagnia di Anzio nessuno dei presenti ha saputo fornire l'identità dell'uomo. Le indagini sono in corso.