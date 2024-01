Camion finisce fuori strada: autista muore trafitto da un palo

Drammatico incidente stradale a Chioggia, in provincia di Venezia. Nella serata di ieri, lunedì 8 gennaio, un camionista ha perso la vita dopo essere stato trafitto da un palo, penetrato nella cabina del suo tir finito fuori strada lungo la strada statale Romea. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre i sanitari del 118 hanno tentato in ogni modo di salvare il conducente del tir. Soccorsi che purtroppo sono risultati vani: l'uomo alla guida, di origini romene, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Ancora da chiarire le cause dell'incidente: il camion, che viaggiava in direzione Venezia, è andato fuori strada all'altezza del chilometro 84, terminando la sua corsa nel fossato a lato della carreggiata, impantanato nel fango. Dalle prime informazioni, sembra che il camion, uscendo di strada, abbia colpito un cartello stradale che avrebbe sfondato il vetro della cabina e trafitto il conducente. Non risultano altri veicoli coinvolti.