Camorrista latitante da 20 anni arrestato in Portogallo

Un camorrista, latitante da 20 anni, è stato arrestato in Portogallo. L'agenzia di polizia criminale della nazione, la Polícia Judiciária (Pj) ha annunciato di aver arrestato un membro della criminalità organizzata napoletana in fuga da due decenni. In un comunicato la PJ ha spiegato di aver effettuato l'arresto nella regione settentrionale del Paese e che il membro della camorra, di cui non è stata ancora rivelata lidentità, era oggetto di un mandato di arresto europeo.

Vent'anni fa l'uomo, adesso 69enne, era stato condannato a 15 anni di carcere per traffico di droga, ma era fuggito e da allora era ricercato dalle autorità italiane. Il ricercato è comparso davanti a un giudice portoghese e rimarrà in carcere fino all'estradizione.