Treno cancellato durante il viaggio: passeggeri lasciati a piedi a 500 chilometri dalla meta

Il treno che inverte senso di marcia e torna indietro. Loro che restano a piedi, senza nessuna alternativa. Pomeriggio e serata da incubo per i viaggiatori del treno 9287 partito sabato pomeriggio alle 15.14 da Parigi e atteso a Milano alle 22.15. Almeno in teoria. Perché, stando a quanto appreso, una volta arrivato a Lione - alle 17.08, in perfetto orario - il convoglio è prima rimasto fermo un paio di ore ed è poi stato fatto ripartire alla volta della capitale francese senza mai raggiungere il capoluogo meneghino.

La corsa è stata cancellata a causa degli scontri tra polizia e manifestanti No Tav in Savoia, con gli attivisti che hanno bloccato la linea rendendo impossibile il passaggio del treno. La gestione dell'emergenza, secondo i racconti di chi era a bordo, è stata però abbastanza complicata, con centinaia di viaggiatori rimasti per ora senza informazioni.

"Siamo stati lasciati a Lione senza nessuna indicazione o sostegno. Il personale di Trenitalia si è solo limitato a informare della situazione escludendo qualsiasi soluzione alternativa di rientro a Milano", racconta una passeggera. "Siamo rimasti fermi 2 ore a Lione, poi ci hanno comunicato che il treno sarebbe rientrato a Parigi e che una volta lì ognuno poteva andare per la sua strada", le fa eco un'altra. In tanti alla fine sono scesi proprio a Lione - a quasi 500 km da Milano, con altre 4 ore e 45 minuti di viaggio da compiere - e hanno dovuto trovare un'altra soluzione, sia per la notte che per il viaggio. Qualcuno ha prenotato un Flixbus per domenica mattina, qualcun altro prenderà il treno del pomeriggio per arrivare a Milano.

In serata, quando ormai il loro convoglio era già quasi nuovamente a Parigi, i viaggiatori hanno ricevuto un sms da Trenitalia che li informava della possibilità di chiedere il rimborso del 50% del biglietto.