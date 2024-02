Ex carabiniere si barrica in casa armato con la moglie: lo aveva già fatto un anno fa

Un uomo si è barricato in casa armato insieme alla moglie. Come riporta ModenaToday, si tratta di un 70enne ex carabiniere, già protagonista di un episodio del tutto identico a dicembre 2022. Il fatto è successo oggi, venerdì 23 febbraio, a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. La via Umbria, indirizzo della villetta, è stata circondata dai carabinieri.

Nel caso precedente fu necessaria un'intensa attività di trattativa da parte dei negoziatori dei carabinieri, arrivati da Bologna. Prima la moglie era stata fatta uscire dall'edificio, poi lo stesso si era arreso, consegnandosi ai militari. Ora lo stesso uomo ha causato una situazione identica, facendo scattare nuovamente il protocollo di sicurezza. Il 70enne ha avuto negli ultimi tempi problemi di depressione per cui era stato seguito. Si stanno facendo tentativi per convincerlo a desistere e a Pavullo è presente personale specializzato dei carabinieri.

Notizia in aggiornamento