Carmine, lo chef di 20 anni morto nel sonno

All'estero per lavoro, è morto nel sonno. Aveva solo vent'anni. Lutto a Napoli per l'improvvisa e prematura scomparsa di Carmine Sperone, originario del rione Cavalleggeri, nel quartiere Fuorigrotta. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è deceduto a causa di un malore improvviso che l'ha colpito mentre dormiva. Carmine Sperone si trovava a Berlino, in Germania, dove lavorava come chef in un ristorante. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Soltanto l'autopsia potrà chiarire le cause della morte prematura.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. "Spero domani di svegliarmi e sapere che stavo facendo un incubo. Non puoi lasciarci così giovane, la vita è ingiusta", scrive un amico. Nelle scorse ore, familiari e amici di Carmine Sperone hanno lanciato un appello per la raccolta di 7mila euro, cifra richiesta per portare il corpo a Napoli, dove verranno celebrati i funerali.

"A tutti voi chiediamo aiuto per portare il nostro Carmine dalla Germania nel suo quartiere. Le spese sono troppe. Diamo una mano a questa famiglia", si legge in un post comparso sui social.