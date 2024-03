"Chico Forti tornerà in Italia"

"Sono felice di annunciare che dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti è stata firmata l'autorizzazione al trasferimento in Italia di Chico Forti. Un risultato frutto dell'impegno diplomatico di questo governo della collaborazione con lo Stato della Florida e con il governo degli Stati Uniti che ringrazio", dichiara la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video da Washington.

"È un giorno di gioia per Chico per la sua famiglia per tutti noi lo avevamo promesso lo abbiamo fatto e ora aspettiamo in Italia Chico Forti". Il 65enne trentino nel 2000 è stato condannato per omicidio negli Stati Uniti.

Soddisfatto anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. "La firma ottenuta oggi dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'autorizzazione al trasferimento di Chico Forti è uno straordinario risultato del Governo e della diplomazia italiana. Orgoglioso dei nostri funzionari. In silenzio continuiamo a raggiungere risultati importanti", ha scritto su X.

La vera storia di Chico Forti

Chico Forti sta scontando l’ergastolo nel carcere di Miami, condannato per un delitto avvenuto nel 1998. Forti si è sempre dichiarato innocente e da anni la sua vicenda è periodicamente dibattuta. Andiamo a ricostruire l’accaduto. Enrico "Chico" Forti è un ex produttore televisivo e velista. Dal 1992 vive in Florida con la famiglia (moglie e tre figli).

Siamo nel 1998, quando Forti era intenzionato, mediante il tedesco Thomas Knott, ad acquistare un hotel a Ibiza, proprietà di Anthony Pike. In seguito si verrà poi a sapere che la struttura non apparteneva più a Pike. Il 15 febbraio 2015 viene ritrovato il corpo senza vita di Dale Pike, figlio di Anthony. Il cadavere si trovava nei pressi di una spiaggia, a pochi passi da un ristorante dove il ragazzo era stato in compagnia di Forti. Ucciso da due colpi di pistola sparati alla nuca, accanto al cadavere vi era una scheda telefonica, attraverso la quale è stato dedotto che le ultime telefonate del ragazzo erano state fatte all’imprenditore italiano.

A quest’ultimo sono state mosse accuse d’ordinanza ma nessuna vera prova è stata trovata: nemmeno quella del DNA, risultata negativa. Nessun testimone né ritrovamenti di armi. Le accuse riguardano prevalentemente indizi e sensazioni. Di contro, gli interrogatori a Forti hanno manifestato alcune incongruenze, e durante una perquisizione la polizia ha scoperto che l'imprenditore era coinvolto in alcune frodi immobiliari.

L'accusa a Forti è di omicidio commesso durante l'esecuzione di altro crimine e nel 2000 viene condannato all'ergastolo senza condizionale. Fin dal principio Chico Forti ha dichiarato di essere vittima di un errore giudiziario, anche se si è sempre rifiutato di rendere noti i verbali del processo. Nel corso degli anni è stata più volte richiesta l'istanza di usufruire dei benefici previsti dalla CEDU, con la possibilità di essere trasferito e scontare la pena in Italia.