Una donna è stata uccisa in casa a bottigliate

Una donna è stata trovata morta nel primo pomeriggio di oggi, martedì 6 dicembre, in un'abitazione a San Stino di Livenza. I soccorritori del 118, arrivati sul posto poco dopo le 13, l'hanno trovata già senza vita. La vittima è Cinzia Luison, 60 anni, titolare di un negozio di parrucchiera, a Blessaglia di Pramaggiore (Venezia). In base alle primissime informazioni, sarebbe stata uccisa dal compagno per mezzo di un oggetto contundente, forse una bottiglia. A dare l’allarme sarebbe stato proprio il marito, Giuseppe Pitteri, 65enne ex dipendente dell'Actv, l'azienda di trasporti pubblici di Venezia. L'uomo ha chiamato il 112 e i carabinieri sono intervenuti e lo hanno preso in custodia, accompagnandolo in caserma. Nel frattempo hanno avviato le indagini per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire la vicenda.

Luison era madre di due figlie di 26 e 22 anni. Sul posto del femminicidio sono intervenuti anche i Carabinieri di Portogruaro (Venezia).

L'area, in corso del Donatore, nei pressi dell'ufficio postale del paese, è stata transennata per consentire le operazioni.