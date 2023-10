Titti Marruocco uccisa dall'ex Franco Panariello: femminicidio "annunciato", il giallo del braccialetto elettronico

Concetta, per tutti gli amici "Titti", Marruocco aveva 53 anni e lavorava come infermiera all'ospedale di Matelica. Nella notte tra sabato e domenica è stata uccisa a Cerreto d'Esi (Ancona) da una quindicina di coltellate sferrate con violenza inaudita dall'ex marito Franco Panariello, operaio di 55 anni, da cui era separata da qualche tempo. L'uomo è stato arrestato poco dopo il delitto. Sono circa 80 i femminicidi commessi in Italia nel 2023: una scia di sangue che non si ferma mai.

Concetta Marruocco uccisa a coltellate dall'ex marito

Franco Panariello, alle tre di notte di venerdì, grazie a un doppione delle chiavi che aveva tenuto per sé dopo essersi trasferito mesi fa a una decina di chilometri di distanza, è entrato in casa dell'ex moglie Concetta Marruocco. "Volevo un chiarimento", avrebbe detto agli inquirenti durante la confessione. Dopo averla svegliata, l'ha aggredita e uccisa con 15 coltellate. Lei lo aveva denunciato per i 20 anni di maltrattamenti subiti, anche dai tre figli. Lui aveva un divieto di avvicinamento. A dicembre in tribunale ci sarebbe stata la prima udienza. La figlia più giovane, minorenne, era in casa quando la madre è stata ammazzata. Ha chiamato lei stessa i carabinieri, su richiesta del padre. L'uomo ha indicato poi lui stesso agli inquirenti dove fosse l'arma del delitto. Gli altri due figli della coppia, più grandi, vivono altrove.

Il giallo del braccialetto elettronico di Franco Panariello

La tragica fine di Titti Marruocco ha destato profondo cordoglio: la donna era attiva nel volontariato per gli animali abbandonati. Si era rivolta al centro antiviolenza Artemisia di Fabriano. "Il nostro Comune è stato teatro di un tragico evento - dice il sindaco di Cerreto, David Grillini - La nostra comunità è scossa da questo dramma. Le indagini sono in corso e non siamo nella condizione di rilasciare dichiarazioni ufficiali. E’ un momento di estrema tristezza, dolore e di profondo raccoglimento e incredulità. Si tratta di un caso seguito da tempo dai nostri servizi sociali per il quale sono state attivate tutte le misure di tutela, in collaborazione fattiva con la rete antiviolenza che opera sul nostro territorio [...] In queste fasi concitate, è importante mettere nelle condizioni la giustizia affinché venga fatta piena chiarezza sulla dinamica di quanto accaduto. Ora siamo impegnati nell’ adeguato supporto e tutela del minore coinvolto".

Franco Panariello aveva il braccialetto elettronico. Non è chiaro se lo abbia manomesso, o se era guasto, o se ci sia stata una qualche negligenza tra chi doveva controllare i suoi spostamenti. Gli inquirenti analizzeranno anche questo aspetto. Panariello è accusato di omicidio volontario aggravato dai futili motivi, dal vincolo di parentela e dall'aver violato il divieto di avvicinamento. Qualcosa non ha funzionato. Come è possibile che l'uomo sia riuscito ad arrivare a casa della moglie prima che qualcuno intervenisse? "Se l’uomo aveva già violato le limitazioni che gli erano state imposte, andavano riviste e rese più stringenti. Sono misure preziose solo se rapportate a un’attenta valutazione dei rischi", commenta la senatrice del Pd Valeria Valente.

"Femminicidio annunciato"

Amici, conoscenti e colleghi di Concetta Marruocco parlano di una "morte annunciata": l'uomo infatti avrebbe violato più volte la misura cautelare e tutti sapevano dei maltrattamenti. Su Facebook Franco Panariello scriveva: "Arriva un momento nella vita in cui ti stanchi. E quando una persona buona si stanca... hai chiuso!". Parole che, rilette oggi, fanno venire i brividi.

Continua a leggere su Today.it...