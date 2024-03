Catena tesa tra due alberi: Damiano Bufo muore a 25 anni mentre fa motocross

Una tranquilla giornata tra amici si è trasformata in tragedia. Un giovane di 25 anni, Damiano Bufo, residente a Pineto, è morto nel pomeriggio di domenica, 17 marzo, in località San Nicola di Bisenti, nel Teramano, mentre stava facendo motocross con un gruppo di sei o sette persone.

Tutto è accaduto intorno alle 15.30. La dinamica resta ancora da ricostruire. Secondo il TgRAbruzzo, l'incidente mortale sarebbe avvenuto su un terreno privato. Il giovane avrebbe trovato sul suo percorso una catena di acciaio tesa tra due alberi e non sarebbe riuscito ad evitarla. Inutile il tempestivo intervento del 118: per il ragazzo purtroppo non c'è stato nulla da fare. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri. Sul caso è stata aperta un'inchiesta.

Il magistrato titolare del fascicolo ha disposto il sequestro della moto, una Ktm Duke 390, e della stessa catena che potrebbe aver causato il dramma. Il proprietario del terreno su cui è avvenuto l'incidente è stato già identificato. Sono stati ascoltati anche i ragazzi che erano con Damiano Bufo. Si tratterebbe di giovani che partecipano alle gare di cross a livello regionale e non dunque di motociclisti improvvisati.

Sotto shock la comunità di Castiglione Messer Raimondo, sempre nel Teramano, dove il ragazzo era nato e aveva vissuto fino a un paio di anni fa, prima di trasferirsi a Pineto, sulla costa adriatica. Il sindaco, Vincenzo D'Ercole, a nome di tutta la cittadinanza, ha espresso "profondo cordoglio e vicinanza" ai familiari del ragazzo.