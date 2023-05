Tragico frontale in autostrada contro un camion: Daniele Casciato muore a 36 anni

Daniele Casciato aveva 36 anni. Un terribile incidente stradale sull'autostrada A25 l'ha strappato ai suoi cari. Lascia la compagna e la figlia di un anno. L'imprenditore di Pizzoferrato (Chieti) ha perso la vita all'altezza del chilometro 181, nel territorio di Cepagatti (Pescara) lunedì 8 maggio. Casciato viveva a Tortoreto (Teramo) dove portava avanti l'attività di gommista e una braceria.

Lo schianto tra la sua auto e un camion, come riporta ChietiToday, è avvenuto all'interno della galleria "Villanova", in prossimità di un’area di cantiere segnalata: a causa dei lavori in corso era stato istituito il doppio senso di marcia. Forse l'imprenditore è finito contromano, mentre si apprestava a fare un sorpasso. Non ci sono ancora certezze, ma pare che non avesse realizzato che si trattasse di una galleria con il doppio senso di marcia. L'impatto è stato devastante. Inutile, da parte dei medici giunti sul luogo del dramma, ogni tentativo di rianimazione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco, le squadre Anas e le forze dell'ordine.

Profondo cordoglio sui social. "A volte la vita è ingiusta, tante altre lo è ancora di più – scrive Nicola - Oggi perdo un Amico, una bravissima persona e un grandissimo musicista". "Ho appreso questa triste notizia che mi ha ferito il cuore – commenta Peppilo Zulli del gruppo musicale Zullimania - continuerai a suonare il tuo splendido organetto sempre con noi. Ciao Daniele buon viaggio, salutami i tuoi genitori". Stenta a credere alla tragedia anche il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli: "Era finalmente felice dopo le tante cose brutte che la vita gli aveva riservato (Daniele aveva perso entrambi i genitori). Aveva reagito con il sorriso alle disgrazie e si era trasferito per amore di Roberta, anche lei di Pizzoferrato, a Tortoreto. Siamo attoniti e senza parole per quanto accaduto".